Woidhexal – Spirit, Die 6. Rauhnacht ist zugleich Halbzeit der Rauhnächte 2016/2017 und Halbzeit im Jahreszyklus.

30.12.2016, 02:38 Uhr

Daher dient die 6. Rauhnacht auch dazu, jetzt genau in der Halbzeit der Rauhnächte inne zu halten und mal zurückzublicken auf die bereits vergangenen Rauhnächte. Wie waren die so? Womit hast du dich beschäftigt? Was hast du unternommen oder sein lassen? Hast du die Zeit genutzt und noch einiges an deinen Vorhaben für das alte Jahr umgesetzt?

Wie soll deine neue Saat gedeihen können, wenn du die alten Halme auf dem Felde stehen lässt? Fasse deine Mut zusammen, krümmel die dir noch verbliebene Selbstdisziplin hervor und setze im alten Jahr noch um, was du noch erledigen kannst. Denn noch schreiben wir das Jahr 2016. Also ist es noch nicht vorbei. Noch hast du die Chance eine Balance zwischen deinen Vorhaben und deinem eigentlichen Tun und dem Erreichen zu erschaffen.Eine gewisse Ungezügeltheit und mangelnde Voraussicht können dich so manches Mal in deinem Weiterkommen ungewollt ausbremsen. Mach schnell und nutze diese Zeitqualität um noch zu erledigen was erledigt werden kann und möchte. Dann erst kannst du die Vergangenheit als die Zeit, die es zu feiern gilt, feiern. Damit das neue Jahr zur selben Zeit als eine neue Chance willkommen und ebenso gefeiert werden kann.Willst du die Gaben und Früchte deiner Saat mit Freude in Fülle genießen, dann verschaffe dir einen herrlichen inneren Prozess von authentischen Frieden, Zufriedenheit und Herzensfreude. Wahrlich, es ist eine wunderbare Zeit um noch einmal so richtig zurückzublicken. Statt der Entbehrungen und Verluste die wir in diesem Jahr *Er-tragen* durften. Noch einmal die Schönen, liebevolle und freudig fröhlichen Momente in uns wach zu rufen und noch einmal in diesen Gefühlen zu baden, bevor wir das Jahr 2016 für immer hinter uns lassen.Die Kluft zwischen den Generationen, wo die jungen Menschen von heute in immer verworrenerer Geschwindigkeit und extremer Leichtigkeit immer komplexere Technologien sich aneignen, wächst mit rasanter Geschwindigkeit. Wollen wir den jungen Menschen traditionelle Weisheiten und Fähigkeiten an sie weiterreichen, ist es wichtig unsere Beziehungen zu diesen Dingen und dem alten Wissen lebendig zu halten. Ginge dieses Wissen verloren, wäre dies für alle noch nachfolgenden Generationen ein immenser Verlust. Zu viel Wissen ging schon von den Urgroßeltern über unsere Großeltern bis hin zu uns, verloren.Darum sei bemüht, dich in Freude, Weisheit, Disziplin und Verantwortung zu üben, um deine Fähigkeiten und Weisheiten wie der Phönix aus der Asche empor zu heben und sie an die jungen Menschen in Würde und Ehre weiterzureichen.Das WoidhexalTeam wünscht Euch eine schöne 6. Rauhnacht!Bild: PixabayText: Petra Wagner