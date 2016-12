Woidhexal – Spirit, Die 7. Rauhnacht, liebäugelt also ausgiebig mit dem 7. Monat des Jahreskreises.

31.12.2016, 13:29 Uhr

Herz, Herz, und noch mal Herz. Allerdings parallel zu dem vielen Herzöffnen soll, dieses Mal, auch der Verstand für deine Ziele, Wünsche, Visionen eine wichtige Rolle spielen.Die Botschaft für dich in dieser Rauhnacht lautet, wende dich deinen Liebsten zu. Schenke ihnen deine schützende Wärme, Geborgenheit und ein offenes Herz. Aber, und das ist das entscheidende, wo bleibst du in dieser Nacht?

Das Universum ist mit all seinen Gaben und seinem Segen zugänglich für jeden, auch FÜR dich, der ein aufrichtiges Herz in sich trägt und nach Wissen und innerer Weisheit strebt. Der Kosmos birgt Fülle auf allen Ebenen. Gleich wie lange die Lebensreise dauern und aussehen mag. Gleich welche Umwege, Abkürzungen oder Kurven wir dafür brauchen. Hältst du durch, soll deine Belohnung Erfüllung sein. Ob dies nun materieller Sache oder der Beziehungswelt angehört. Wer weiß das schon so genau. Für den einen mag wohl finanzieller Reichtum sein. Für den anderen unter den Sternenkindern wird es die Liebe sein. Atme die reichhaltige Lebensenergie, trinke vom süßen Wein der Liebe, wärme dich am universellen Lebensfeuer.Das Leben ist das, was an dir vorüberzieht, während du darauf wartest, dass es beginnt. Pass auf! Zu schnell rauschen die Momente des Zufalls an dir vorüber. Wir sind selbst Weber unseres Schicksals. Bewusst oder unbewusst gestalten wir selbst die Muster in unserem Lebensteppich. Wir tragen diesen Lebensteppich wie einen Mantel um uns gehüllt. Indem wir unser Schicksal in die Hand nehmen, beeinflussen wir willkürlich geordnet oder chaotisch das nächste Muster unseres Lebensteppichs. Sei schnell und feinsinnig wie ein Krebs, lasse alle Zweifel und Unsicherheiten zurück und zeige die Stärke des Falken indem du deinen gesunden Menschverstand zum Einsatz bringst.Im Laufe des Lebens sind wir vielen Belastungen und Turbulenzen ausgesetzt. Diesen gewachsen zu sein, zeigt von einem starken gereiften Herzen du einer guten gesunden Seele. Wie sehr der Sturm auch in der Vergangenheit um uns getobt haben mag, oder vielleicht noch um uns tobt. Sind wir in unserem Selbstvertrauen verwurzelt und verankert, strahlt das Licht der Liebe stets in uns heller und prächtiger als jede Dunkelheit uns jemals anhaben kann. Dies ist das Gesetz des Karmas. Wie sehr ein Sturm an unserem innersten auch zerren mag. Bewahren wir den Glauben an uns selbst und dass die Sonne für jeden von uns am nächsten Morgen wieder scheint, dann sind wir KriegerIn, HeilerIn und SeherIn in einem. Sobald wir diese Ebne erreicht haben, ist es uns erlaubt mit dem Boot unserer Seele den unterirdischen See zu überqueren. Um den blauen Kristall der Insel der Quelle zu rufen, ihn berühren und Eins mit ihm werden. Damit er sein Licht in funkelndes weiß und golden wandelt.Die 7. Rauhnacht erinnert uns aber auch an unsere Fähigkeiten und Talente. Was kannst du besonders gut? Was hast du möglicherweise schon mal begonnen und es dann doch wieder in einer der vielen Schubladen verschwinden lassen? Unsere größte Angst wird aus Ungewissheit und zerstörerischen Zügen, meist selbstzerstörerisch, ans Licht gebracht. Oftmals lähmen sie uns anstatt dass wir ins Handeln kommen. Unzulängliche Erziehung, unvernünftige emotionale Erwartungen oder Gefühle verstärken vielfach noch diesen Zustand. Um sich weiterentwickeln zu können, ist es wichtig die Motive hinter unserem Fehldenken, Fehlverhalten zu kennen, zu ergründen und zu akzeptieren. Um für uns selbst eine gesunde Basis zu schaffen.So sehr diese Rauhnacht mit dem gefühlsbetonten Krebs flirtet, so sehr ist es wichtig auch den unseren Verstand gesund einzusetzen.Das WoidhexalTeam wünscht Euch viel Freude beim Räuchern!Bild: PixabayText: Petra Wagner