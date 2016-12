Woidhexal – Spirit, Die 8. Rauhnacht 2016/2017, sie brüllt mit dem Löwen des achten Monats des Jahreskreises um die Wette.

31.12.2016, 13:37 Uhr

Bevor wir jedoch das neue Glück zu uns herein rufen, nutzen wir die Tore der heutigen reich geschwängerten 8. Rauhnacht um uns mit der Anderswelt zu verbinden. Mach dich bereit, feiere, tanze, sei ausgelassen, lass dich durchströmen von der Ekstase des Pentagramms. Horche auf den Trommelschlag deiner Seele, die Jubel, Poesie und Stille, sie alle sind schon da. Es ist nun Zeit, lass dich forttragen auf die andere Seite. Der Übergang, er wartet schon auf dich. Verliere dich in Raum und Zeit, verschmelze mit der Ewigkeit.

Dein instinktiver Geist, er weiß, nun ist es so weit. Will mit dem Zauberstab dir zeigen, wohin dein Weg soll weisen. Durchdringt mit seinem Klang, diese heiße Nacht. Auf dass die Sterne sich versammeln um gemeinsam die große Ahnin mit den ersten Sonnenstrahlen im neuen Jahr zu begrüßen.Beständiges Glück, es verweilt nur bei jenen Menschen, die tiefe Ruhe und Stille in sich tragen. Denn nur jener Mensch kann erahnen, welch unbeschreibliches Gefühl es birgt, wenn aus seinem Inneren das Gefühl der Sicherheit, das Angekommen SEIN und jene Freudenstrahlen, aus ihm und durch ihn, sich in die weite Welt da draußen in Großzügigkeit entfalten.Der Hirsch, er wird dich tragen, zur Quelle hin, denn dort bist du entsprungen und dorthin sollst du kehren, um das Freudenfest zu begrüßen. Mit 4 schön geschmückten Bögen, gleich der vier Himmelsrichtungen tritt ein in den Kreis des Freudenreigens, denn dort lehren sie dich den Lebensfunken. Auf dass Freude und Glück dich durch dein Leben begleiten. Dort an deiner Quelle, konzentriert sich die reine Uressenz aller Emotionen.So setze deine emotionalen Energien mit Klugheit und Vernunft ein, damit du auf gesunde und kreative Weise dich mit der Natur und der Kraft des Hirsches am heiligen Ort der Quelle verbinden kannst.Das WoidhexalTeam wünscht Euch schönes Räuchern, sowie großartiges Feiern!Bild: PixabayText: Petra Wagner