Woidhexal – Spirit, heute feiern wir die letzte Rauhnacht, die 13. Die eiegentlich gar keine mehr ist.

05.01.2017, 21:50 Uhr

Es heißt, im Mangel zeigt sich, was das Glück verbirgt. Heute und morgen solltest du ganz besonders liebevoll und achtsam mit dir sein. Beobachte und denke zum rechten Zeitpunkt nach was zu tun ist. Im Glück kannst du Fülle und Überfluss erfahren, verbunden mit Liebe und Lachen kann es das freudige Glück entfachen. Glück. Wenn du bereit bist, dein Leben im Zeichen von Glück zu erachten.Gib noch einmal alles. Stecke all deine Kraft in diese letzte Rauhnacht. Schicke los deine Träume, eine neue Lebensphase steht dir bevor. Um den Erfolg ernten zu können, bring zu Ende was du begonnen hast. Du weißt die magische Drei in Anfang, Höhepunkt und Ende. Du erschaffst und gestaltest deine Wirklichkeit. Wünsche werden wahr!Geh in die Natur, Meditiere, konzentriere dich und fokussiere, dann schick mit aller Kraft deine Wünsche los!Wünsche werden wahr!Das WoidhexalTeam sendet Euch ganz viel Kraft!Bild: Petra WagnerText: Petra Wagner