Woidhexal – Spirit zur 1. Rauhnacht von insgesamt 12 bzw. 13 Rauhnächten

26.12.2016, 17:58 Uhr

Hast du etwas unterdrückt und verborgen, ist es ratsam, diese vor sich hin gärende Brühe mutig ans Licht zu bringen. Der Spiegel kreuzt so oder so deinen Weg. Zu zeigen, dir deine Abwege und Abgründe, ist seine Aufgabe hier.Wie auch immer die Hürden aussehen mögen, Mutter Erde und Vater Himmel schenken dir heute an dieser 1. Rauhnacht noch einmal die Gelegenheit des Ausgleiches. Schreite also großen Mutes an die Hürden in deinem Leben heran. Der Sternenhimmel ist bereit, dir alle Kraft der Welt dafür zu schenken.Willst du deinem Leben Veränderung schenken, so vertraue deinen Träumen. Dich zu lenken ist ihre Aufgaben in deinem Leben. So kannst du alles erreichen, was sich in deinen Träumen dir darbietet. Mit dem Friedenslicht das am heutigen Weihnachtstag über die ganze Erde wandert, kommt Licht auch in die tiefste Dunkelheit. So läutet sich Transformation und Bewusstheit in deinem Leben ein. Um auf emotionaler, spiritueller, physischer oder materieller Ebene eine Wende herbei zu führen. Nun kannst du deine innere Stimme hören, die dir seit geraumer Zeit längst zuflüstert was dein Herz und deine Seele längst wissen. Jetzt bist du bereit deinem Inneren zu folgen, denn du weißt, du bist in die Bewusstheit des Universums integriert. Du bist Teil des gesamten Großen.Das hat zur Folge, dass du nicht mehr machtlos und ohnmächtig einer gewissen Situation oder Hürde in deinem Leben gegenüberstehst. Denn als mächtige Wesen dieser Erde besitzen wir die Fähigkeit Situationen und den Ausgang bestimmter Lebenslagen selbst zu bestimmen und zu beeinflussen und unsere Sichtweisen zu verändern. Bist du der Künstler in deinem Leben, so lausche der Stimme und dem Lied des Waldes. Mut, Freiheit und Begabung führen dich die Energien zu lenken um bedeutsames zu erschaffen und zu schaffen.Nutze also die hohe Qualität der Schwingungen dieser 1. Rauhnacht. Sei ausgeglichen und geduldig. Es ist eine gute Zeit um auszuruhen, Innenschau zu halten und zu beleuchten deine Existenz. Dazu möchte auch deine Seele gehören. Ängste, Selbstzweifel, Groll, all das kann jetzt an die Oberfläche kommen um gehört, gesehen und gelöst zu werden. Nimm in Liebe an, was kommen mag. Es will verändert werden, von dir.Sobald du bereit bist, das Gleichgewicht zwischen den Ebenen, zwischen dem Hier und der Anderswelt zu verbinden, kehrt Glückseligkeit, Freude, die vitalisierende Kraft der Liebe und Reichtum, auf allen Eben in deinem Leben ein.Fühle die Liebe und deinen Erfolg.Das WoidhexalTeam wünscht Euch viel Spaß beim Räuchern!