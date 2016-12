"Wortpiraten" des Jahres wurden vom Literaturhaus Henndorf gekürt

05.12.2016, 00:00 Uhr

HENNDORF (schw). „Wir wollen mit dem Schreibwettbewerb eine Lücke schließen und für junge Leute eine Möglichkeit schaffen, ihr literarisches Können zu zeigen“, erklärte Organisatorin Daniela Marinello vom Vorstand Literaturhaus Henndorf, die mit Germanist Karl Müller von der Universität Salzburg den Schülern gratulierte. Auf Initiative von Petra Holzinger wurden als Themen die drei Gegenstände Tafelschwamm, zerbissener Bleistift und Turnschuh genannt, die es zu beschreiben galt. Aufgerufen wurden zum Schreibwettbewerb 4.400 Volksschüler, Schüler des Gymnasiums und der Neuen Mittelschulen. 120 Schüler reichten ihre Texte ein, die neben einer Erwachsenen-Jury besonders von einer Kinder-Jury bewertet wurden. Die besten Geschichten der Volksschülerinnen Nora Elisa Mascher (Erstplatzierte, VS Lamprechtshausen) sowie von den Zweitplatzierten Vicky Walcher (VS Berndorf) und Caroline Fellner (VS Hof) wurden vom Kabarettisten-Duo Anita Köchl und Edi Jäger ebenso heiter präsentiert wie die Texte von Siegerin Hannah Stiegler, Magdalena Winklhofer (beide MMS Henndorf) sowie Angelina Leister (Gym Seekirchen). Überreicht wurden Urkunden und E-Books. Das Echo war enorm. Eine weitere Auflage des Literaturwettbewerbs, bei dem die Jugend wieder in den „Wörtersee“ stechen soll, ist geplant.