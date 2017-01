2 Unternehmer unterstützen "Lerntreff Mattsee"

05.01.2017, 11:35 Uhr

Anstrengend sei es, neben Beruf und Familie diese Zeit für die zu betreuenden Kinder aufzuwenden, meint Christine SCHÖCHL, die vor 2 Jahren den "Lerntreff Mattsee" ins Leben gerufen hat. Der Lohn dafür, der mit Stolz präsentierte Schulerfolg der Kinder. Das erklärte Ziel ist der positive Pflichtschulabschluss.Was braucht es, damit Kinder den "Lerntreff Mattsee" besuchen können? Gruppenfähigkeit, Lernwillen, regelmäßige Teilnahme und einen freien Platz. Dieser ist auch abhängig von der Bereitschaft weiterer MattseerInnen, ihre Zeit und ihr Engagement ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen. Es sind zwei Stunden in der Woche, die jedem der Kinder zusätzliche Chancen eröffnen. Wer sich diese aktive Mithilfe vorstellen kann, hier der Kontakt:GR Christine SCHÖCHL, E-Mail: christine.schoechl@sbg.at, tel. +43 699 10102398

Auf offene Ohren stieß Christine SCHÖCHL mit ihrem Projekt bei Klaus LINDINGER (Rebklaus-Mattsee) und Peter SCHNABL (Glas-Schnabl-Mattsee), die kurzfristig zu einer Charity-Veranstaltung in ihre Räumlichkeiten luden. Dabei wurde von "Rebklaus" eine Riesenpfanne köstliche Paella gekocht und den Besuchern kredenzt. Am 23.12.2016 gaben sich am Nachmittag die Besucher die Türklinke bei "Rebklaus" in die Hand, tauschten sich aus, kosteten die dargebotene Feinkost und füllten die Spendenbox für den "Lerntreff Mattsee"! Mit dem Erlös können wieder Lernbehelfe für die Kinder besorgt werden, freut sich Christine SCHÖCHL. Und Klaus LINDINGER und Peter SCHNABL freuten sich über die zahlreich erschienenen Freunde, die ihrem Ruf gefolgt sind und somit einen erheblichen Beitrag zum Fortbestand dieser Erfolgsgeschichte mitgetragen haben.