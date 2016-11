Adventmarkt in MATTSEE

Der USC-MATTSEE hat während des gesamten Dezember bis einschließlich 23.12. immer von Donnerstag bis Sonntag einen Adventstand geöffnet. Und zwar gibt es zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr auf der Terrasse vor dem Gasthof POST am Stiftsplatz kulinarische Köstlichkeiten in Form von außergewöhnlichen Heißgetränken und auch auf den Hunger wird Rücksicht genommen. Selbstverständlich kommen auch unsere kleinsten Besucher nicht zu kurz. Bei Maroni und Steckerlbrot, "Drahdiwaberl" und Ofenkartoffel, ist für jeden etwas dabei. Möglicherweise finden unsere Besucher auch das eine oder andere brauchbare Weihnachtsgeschenk.

Also unbedingt MATTSEE besuchen. Der Verkaufserlös fließt zur Gänze in die Nachwuchsarbeit unserer bestens aufgestellten Jugend!

Wir freuen uns auf euren Besuch!

#MattseeAdvent