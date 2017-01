16.01.2017, 10:11 Uhr

Alkolenker mit mehr als zwei Promille gestoppt

NEUMARKT (buk). Mit einem Alkoholgehalt von mehr als zwei Promille wurde ein Autofahrer in Neumarkt erwischt. Zuvor war er den Polizisten durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Der Mann wird zudem angezeigt, so die Polizei.

