Bequemlichkeit statt Regionalität?

18.01.2017, 05:00 Uhr

Kommentar

Dass es Direktvermarkter oft schwer haben, ist kein Geheimnis. Hier scheitert es häuftig am Anlocken neuer Kunden. Helmut Högler führt das darauf zurück, dass Leute zwar die Idee, lokal zu kaufen, gut finden, der Weg zu einem Bauernhof dann allerdings doch zu weit und zu umständlich für den Alltag wird. Der Mensch mag es nun mal gerne bequem. Also fährt der Seekirchner Bauer seine Produkte in den Pongauer Bauernladen, eine Einrichtung, die ausnahmslos Bauernprodukte vertreibt. Stellt sich nur die Frage: Warum boomen derartige Läden nicht auch im Flachgau?