05.01.2017, 08:55 Uhr

Bergheimer Polizisten forschten Tankbetrüger aus

BERGHEIM (buk). Sechs Tankbetrügereien in Salzburg und Oberösterreich und einen Kennzeichendiebstahl konnten Bergheimer Polizisten nun einem 24-jährigen Hallwanger nachweisen. Bei einer Kontrolle in Hagenau flüchtete der Verdächtige mit seinem Auto und lief im Anschluss zu Fuß weiter in das Ortsgebiet. Die Beamten konnten ihn festnehmen und anzeigen. Der Mann hat alles gestanden und gab Geldprobleme als Motiv an. Laut eigenen Angaben hatte er zum Tatzeitpunkt keinen Wohnsitz und musste in seinem Auto schlafen, so die Polizei.

