Berndorfer Musikantenstammtisch

BERNDORF. In Berndorf findet regelmäßig ein Musikantenstammtisch statt. Die freiwilligen Spenden die an diesen Abenden gesammelt werden kommen sozialen Zwecken zugute.



Die Termine für das heurige Jahr sind: 5. Jänner, 2. Februar, 2. März, 6. April, 4. Mai / 1. Juni, 6. Juli, 7. September, 5. Oktober und 9. November. Die Treffen finden jeweils um 19:30 Uhr im Gasthof Neuwirt in Berndorf statt.