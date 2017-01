Biergenuss, der überzeugt!

03.01.2017, 14:35 Uhr

Als sich 1492 Columbus aufmachte, die neue Welt zu ergründen, hatten die Salzburger bereits etwas Köstliches entdeckt – das Stiegl-Bier. Zu dieser Zeit wurde im „Haus bey der Stiegn“ erstmals ein Bier gebraut, das sich auch fast 525 Jahre später in Österreich und in vielen Ländern rund um den Globus großer Beliebtheit erfreut. Heute ist die Stieglbrauerei zu Salzburg die Privatbrauerei der Österreicher, die seit Generationen von seinen Eigentümern umsichtig und vorausschauend geleitet wird. Bei Stiegl steht Qualität an erster Stelle. Hier wird aus besten heimischen Rohstoffen und traditioneller Brauhandwerkskunst das echte Salzburger Bier, das „Stiegl-Goldbräu“ eingebraut.

Das Salzburger Bier

In der Stieglbrauerei stehen selbstverständlich auch Themen wie Regionalität und Wertschöpfung vor Ort im Mittelpunkt. Von den acht Niederlassungen in ganz Österreich befinden sich alleine drei in Salzburg, und zwar in der Landeshauptstadt, in Bruck sowie in der Flachau. Gerade in den Regionen pflegen die „Stiegler" den persönlichen Kontakt und bieten optimales Service. Dabei ist den Stiegl-Bierfahrern auch kein Weg zu weit oder zu extrem, gilt es doch gerade in den Gebirgsgauen auch Gastronomiebetriebe zu beliefern, die zum Teil in unwegsamen Geländen liegen. Auch wenn Geschmäcker verschieden sind, der Anspruch bei jedem einzelnen Stiegl-Produkt ist derselbe: nämlich bei mehr als 20 Sorten Biervielfalt Qualität zu bieten, die begeistert und Biergenießer ab dem ersten Schluck überzeugt.