Bierkabarett: „Echte Helden wie wir“

OBERTRUM. Die Welt braucht Helden! Diesem zutiefst eingebrannten menschlichen Bedürfnis nach dem Heroischen gehen die drei Kultkabarettisten Fritz Messner, Manfred Baumann und Peter Blaikner in ihrem neuen Programm „Echte Helden wie wir“ nach und geben als selbsternannte Beratungscoaches bahnbrechende Anleitungen in einem Helden-do it yourself-Kurs. Am 27. Jänner sind sie um 20:00 Uhr im Braugasthof Sigl in Obertrum.Wie wird man ein Held? Indem man ehrfurchtsvoll auf die richtigen Vorbilder schaut. Indem man sein armseliges Würstel-Dasein gegen ein neues Outfit eintauscht. Indem man endlich einer werden kann, der man vorher nie sein wollte. Dabei stehen die Drei mit Rat und Tat zur Seite und lassen allerhand markige Typen aufmarschieren, von verwegen tapferen Volksmusik-Heroes über das ehemalige Finanzberatergenie, das unerschrocken in der Karibik nach längst versenkten Schätzen taucht bis zum Tausendsassa-Dorf-Superman, der alle anfallenden Jobs wie Postpartner, One-Man-Bäckerei oder wöchentliche Beichtabnahme ganz alleine stemmt.Nach den Erfolgsprogrammen „Bauer sucht Herbst“, „Waidmann sucht Heil“, „Meier sucht Verein“ und „Freunderl sucht Wirtschaft“ stellen sich die drei Satiriker mit gewohnt übermütigem Schmäh einer neuen Herausforderung.

Kartenverkauf:

Raiffeisenbank Obertrum (06219/6301-60) oderüber www.bierkabarett.at oderab 19:00 Uhr an der Abendkasse.Die Veranstaltung findet im Saal des Braugasthof Sigl in Obertrum am See statt.Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn ist pünktlich um 20:00 Uhr!Weitere Informationen unter www.bierkabarett.at