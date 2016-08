Bio-Spezialitäten in St. Georgen

31.08.2016, 06:00 Uhr

Zwischendurch zum Nahversorger

Wenn es zwischendurch schnell gehen muss oder am Sonntag die Milch fehlt, schafft der Nahversorger Land lebt auf, Abhilfe. „Wenn man einmal schnelle einen Blumenstrauß braucht oder am Sonntag seine frischen Frühstücksbrötchen will, dann ist der Nahversorger perfekt“ erklärt Buchstätter. Die Öffnungszeiten wären ideal, auch am Wochenende kann dort eingekauft werden. Außerdem gäbe es für Naschkatzen süße Kuchenvariationen der Konditormeisterin Barbara Friembichler des Kellerwirts aus Vollern. Praktisch wäre auch die integrierte Poststelle des Geschäfts – dort können ohne viel Umwege Pakete abgeholt werden. Auch für Handwerkliches können die Einwohner ihrer Gemeinde treu bleiben. Durch mehrere Traditionsbetriebe wie den örtlichen Baumarkt Maier und die Tischlereien würden sich die Einwohner gut versorgt fühlen. Den Friseurbesuch genießt Buchstätter entweder in Obereching oder Untereching.