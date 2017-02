Bühnendebut von vocalbeat.club

Es begann an der Bar...

Die Besetzung:

Tickets

SEEKICHEN. Hochkarätig besetzt gibt die brandneue Salzburger Formation vocalbeat.club am 10. Februar (20:00 Uhr) ihr Bühnendebut im Seekirchner Emailwerk. Dieser Abend kann nur legendär werden! Denn diese acht Damen und Herren wollen ganz nach vorne!Das kennt doch beinahe jeder Musiker: Nach einem erfolgreichen Auftritt hat man an der Bar nach ein paar Getränken oftmals die schillerndsten Ideen und träumt davon, damit die Welt im Sturm zu erobern. Nur überleben diese Träume den jeweiligen Abend meist nicht. So nicht in diesem Fall. Denn wenige Wochen nach nämlichen nächtlichen Träumereien insistierte einer der damals Anwesenden hartnäckig auf Umsetzung dieses Traums. Oder wenigstens auf den Versuch. Der Versuch bekam Zuwachs und ist nun dabei, sich zu einem der spannendsten Musikprojekte der letzten Zeit zu entwickeln.Vier extravagante, atemberaubende Stimmen stehen vier instrumentalen Kollegen gegenüber und zaubern Sounds, Grooves und Beats von der Bühnenrampe, dass es wohl kaum beim gepflegten Zehenwippen bleiben kann! „Vocal Beat“ eben! Und nachdemman dort nur das zu tun pflegt, das einem Spaß macht, sind wir ein Club auch noch. So einfach ist das. Und dann aber auch wieder doch nicht. Denn die Musik des vocalbeat.club ist alles. Nur nicht einfach. Dafür ziemlich heiß...Theresa Fellner, VocalsIngrid Schwab, VocalsTheresa Bergmair, VocalsJohnny Krysl, VocalsPeter „Beda“ Bachmayr, DrumsPeter Fürhapter, BassTom Meusburger, GitarrenRichard Griesfelder, Keys & ArrangementsKartenreservierung zum Vorverkaufspreis nur über www.kunstbox.at Vorverkauf bei RAIBA Seekirchen: 16,-- Euro;Ermäßigung (Studenten mit Ausweis): 10,-- EuroÖ1-Clubmitglieder: minus 10%S-Pass: minus 2,-- EuroAbendkassa: 18,-- EuroErmäßigung (Studenten mit Ausweis): 12,-- EuroÖ1-Clubmitglieder: minus 10%S-Pass: minus 2,-- Euro