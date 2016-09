30.09.2016, 22:10 Uhr

Das ist los in Plainfeld

Am 26. Oktober lädt die "Gesunde Gemeinde" Plainfeld zum Gemeindewandertag – bei Schönwetter zum DaxLueg am Heuberg; bei nicht so schönem Wetter nach Kirchberg in Eugendorf. Treffpunkt 10 Uhr beim "Lou-Bauer".



Einkaufen mit dem Schulbus: Mit dem Schulbus werden Plainfelder Seniorinnen und Senioren kostenlos zum Einkaufen abgeholt – es geht ins benachbarte Eugendorf und nach Hof. Anmeldung bei der Gemeinde.



Am 5. Oktober starten in der Turnhalle Plainfeld ein "Fitness- und Konditionstraining für SIE" sowie ein "Krafttraining für Männer.

