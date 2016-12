Des Glückes Schmied fürs neue Jahr

26.12.2016, 00:00 Uhr

FUSCHL (schw). Das Hufeisen als Glücksbringer soll vor Krankheiten schützen, Unheil abwenden und zu Wohlstand verhelfen. Es schützt das Pferd, das seit jeher als Symbol für Stärke und Kraft steht. Das nach oben offene Hufeisen soll das Glück einfangen. Die Arbeit mit dem Eisen ist aber beschwerlich. "Es gibt nur wenige, die sich diese schwere Arbeit noch antun", erzählt Hufschmied Gregor Stingl, der die Stute von Alexandra Aigner auf einem Reiterhof in Anif winterfit machte. Der Fuschler erneuerte die Hufe durch einen Winterbeschlag mit Gummieinlagen, damit das Tier problemlos durch Eis und Schnee kommt. "Ein Tierarzt, der bei meinem Pferd eine Schnittwunde versorgen musste, hat es für den Hufbeschlag freigegeben", so die Pferdeliebhaberin, die sich darauf freut, bald wieder auf ihrer „Polen“ ausreiten zu können. Der staatlich geprüfte Hufschmied geht mit Leidenschaft und Liebe zum Tier ans Werk und wird dabei von seinem Helfer Miklos unterstützt, der mit einem Spezialgurt den Fuß des Pferdes zum Beschlagen fixiert. „Früher habe ich die Arbeit alleine erledigt, aber mein Rücken spielt nach einem Unfall nicht mehr so mit“, erklärt Stingl, der den Hauptteil seiner Arbeit in gebückter Haltung verrichtet und deshalb froh über die Mithilfe ist. „Es hat auch den Vorteil, dass das Pferd entspannt ist, weil Miklos den Fuß optimal hält“, fügt er hinzu. Tatsächlich lässt die Stute ruhig und ohne ein Zeichen von Nervosität die „Pediküre“ über sich ergehen. Nicht immer sind Pferde so stoisch wie die Stute von Aigner. „Manchmal kann es auch gefährlich werden. Wichtig ist aber das Vertrauen zum Pferd“, weiß Stingl, der seine Leidenschaft im Alter von sechs Jahren entdeckte und sich im Jahr 2000 als staatlich geprüfter Hufschmied selbstständig machte. Gekonnt und flink nimmt Stingl durch das Herausziehen der Hufnägel das alte Hufeisen ab und schneidet den Huf-Spalt aus. Danach befreit er den Huf mit einem Hufrinnmesser vom Zerfallshorn und zwickt mit einer Zange den Tragerand weg. Mit einer Raspel korrigiert er den Huf und rundet den Tragerand ab, um Verletzungen des Pferdes vorzubeugen. Für den nächsten Arbeitsschritt wählt der Hufschmied die Hufeisen nach Art, Größe und Gesundheitszustand sowie den Einsatz des Pferdes aus und erhitzt diese in einem Ofen auf rund 800 Grad Celsius. In glühendem Zustand bearbeitet er das Hufeisen mit dem Hammer auf dem Amboss und passt es an die Form des Hufes an. Nach dem Abkühlen schlägt er das Hufeisen mit Hufnägeln auf den Pferdefuß und biegt die aus der Hornwand herausgetretenen Nagelspitzen um. Zum Abschluss kontrolliert Stingl noch Besonderheiten des Ganges und beurteilt den Bewegungsapparat. „Alles in Ordnung“, lacht Stingl, der die Stute mit einem Leckerli belohnte.