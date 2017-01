Dia- und Filmshow "Norwegen"

SEEKIRCHEN. Zahlreiche Reisen führten die Tiroler Reisejournalisten Petra & Gerhard Zwerger-Schoner in den letzten Jahren nach Norwegen. Dabei lernten sie in 7 Monaten das Land in seinen vielen Facetten kennen und lieben. Am 12.1. kommen sie um 20:00 Uhr mit ihrer Dia- und Filmshow in das Kulturhaus Emailwerk in Seekirchen.In ihrer brandneuen Foto-& Filmshow berichtet das international ausgezeichnete Fotografenpaar von seinen Erlebnissen und Abenteuern im Land der Mitternachtssonne.

Norwegen besticht durch seine Größe, Stille und Wildheit. Wer das Leben in der Natur liebt oder das Abenteuer sucht, ist hier genau richtig. Reisen Sie mit, von Südnorwegen bis hinauf zum Nordkap. Staunen Sie über die Lebendigkeit der großen Städte wie Oslo, Bergen oder Trondheim. Begleiten Sie die sympathischen Österreicher bei ausgedehnten Trekking- und Kanutouren in die bekanntesten Nationalparks Norwegens. Genießen Sie dabei malerische Fjorde und spiegelnde Seen in unendlich weiter Landschaft, klare Flüsse und Bäche unter stahlblauem Himmel und die mächtigsten Gletscher des europäischen Festlandes.Begegnen Sie Elchen, Rentieren und Moschusochsen in freier Wildbahn und erfahren Sie mehr über die bewegte Geschichte des Landes - von den stolzen Wikingern seinerzeit zum modernen Norwegen - von seinen liebenswerten Menschen in einer Sport und Outdoor begeisterten Nation, bis zum bescheidenen Leben der Kabeljaufischer auf den Lofoten. Begleiten Sie außerdem die Teilnehmer des größten Hundeschlittenrennens der Welt, bevor Sie die zauberhaften Winterlandschaften Lapplands durchstreifen.Einfühlsam fotografiert, durch lebensechte Originalton- und brillante HDTV Filmaufnahmen bereichert, besticht dieser Vortrag durch eine mitreißende Lebendigkeit. Petra & Gerhard Zwerger-Schoner sind bekannt für ihre spannenden, humorvollen Geschichten und ihre ausgefeilte Rhetorik. Genießen Sie eine neue, zeitgemäße Form des Reisevortrags mit professioneller digitaler Projektionstechnik im zukunftsorientierten 16:9 Format auf bis zu 32 m² Leinwandfläche.Petra & Gerhard Zwerger-Schoner sind berufene Mitglieder der GBV "Gesellschaft für Bild und Vortrag e.V.", deren Anliegen die Förderung qualitativ hochwertiger Diavorträge ist.Weitere Info: www.zwerger-schoner.com