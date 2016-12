Die hohe Kunst des Geld-Verbrennens

25.12.2016, 08:30 Uhr

Kommentar

Alle Jahre wieder kündigt sich der Jahreswechsel mit ohrenbetäubendem Lärm, Lichteffekten und bestialischem Gestank an. Nie liegt auf den Wiesen, Straßen und Gehwegen mehr Müll als am ersten Jänner. Und warum das Ganze? Weil es bei uns zur Tradition gehört, dass jedermann problemlos an Feuerwerkskörper kommt, Hunderte Euro verbrennt und – häufig betrunken – kaum Rücksicht auf Mensch und Tier nimmt. Dabei gibt es hier doch zahlreiche Alternativen: Warum nicht einfach ein öffentliches Feuerwerk aussuchen und gemütlich betrachten, welche Gemälde die Pyrotechnik-Profis in den Nachthimmel zaubern? Dabei lässt sich in aller Ruhe auf das neue Jahr anstoßen – ganz ohne Stress beim Anzünden. Wesentlich billiger ist das Vergnügen auf diese Art und Weise ohnehin, ganz zu schweigen von der Entlastung für Unfallchirurgen, die dann vermutlich weniger Finger wieder annähen müssten.