Die Italiener kommen

28.12.2016, 06:00 Uhr

Unsere südlichen Nachbarn feiern in und rund um Salzburg

WALS-SIEZEMHEIM/GRÖDIG (lin). Im Dezember, und ganz besonders zu Sylvester, kommen die Italiener nach Salzburg und die Umlandgemeinden. Die winterlicher Atmosphäre, die historische Stadt und die leistbaren Hotels und Pensionen von Wals und Grödig bis Eugendorf, Elsbethen, Elixhausen und fast allen andern Umlandgemeinde locken die Südländer traditionellerweise in Scharen an."Das sind richtig gute Gäste", sagt Bertl Brugger, Chef des Tourismusverbandes der Stadt und von neun Umlandgemeinden. "Sie machen null Probelme mit Alkohol, sie randalieren nie, sind nett, gut angezogen und alles andere als knausrig", so Brugger über die rund 5.000 Gäste allein zu Sylvester.

Natürtlich feiern die Italiener überwiegend im Stadtzentrum. Aber sie wohnen häufig in den Randgemienden und bevorzugen die drei-Sterne-Hotels. Ein touristisches Win-Win-Modell. Tatsächlich ist der Städtetourismus in den vergangenen Jahren um 50 Prozent gestiegen, die Umlandgemeiden konnten ihre Nächtigungszahlen in diesem Zeitrraum um 30 Prozent steigern. Der gesamte Flachgau musste sich hingegen mit mageren zwei Prozent genügen.Eine sichere Bank ist aber auch der Sylvestertourismus aus Italien nicht mehr. "Mittlerweile hat man auch in kärntner und steirischen Städten dieses Potenziel erkannt. Städte wie Villach, Graz oder Bozen machen uns so manchen Gast aus Italien abspenstig", erklärte Brugger. Auch die Südtiroler bieten immer mehr Weihnachtsmärkte und öffentliche Silvesterfeiern an. Dazu kommt, dass viele Italiener die Wirtschaftskrise in ihrem Land doch recht deutlich spüren, so der Salzburger Tourismuschef. Aber es gibt einen guten Grund zur Annahme, dass der Strom an Gästen aus Italien nicht so schnell abreißt: Seit 12.12. gibt es einen Nightjet der ÖBB, der Gäste aus Rom und Mailand direkt nach Salzburg transportieren soll.