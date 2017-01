Die Spenden-Saison ist vorbei – warum?

02.01.2017, 00:00 Uhr

Kommentar

Alle Jahre wieder werden gemeinnützige Organisationen und Vereine in der Vorweihnachtszeit mit Geschenken und Spenden überschüttet. Auch in der Redaktion trifft eine Erfolgsmeldung nach der anderen ein. 1.000 Euro für einen Verein hier, 5.000 Euro für eine Organisation da – grundsätzlich eine super Sache, aber: Warum tritt dieses Phänomen beinahe ausschließlich zur Weihnachtszeit auf? Selbst Edmund Pichlmaier, ehrenamtlicher Küchenchef der Salzburger Wärmestube, bestätigt, dass während der besinnlichen Zeit beinahe ein Übermaß an Angeboten vorhanden sei. Doch bedürftige Menschen brauchen auch während des Jahres etwas zu essen, einen warmen Platz und Hilfe. Warum sollte man hier nicht einmal dem Trend entgegenwirken und einfach zwischendurch etwas spenden? Noch ist das Jahr 2017 jung genug für gute Vorsätze.