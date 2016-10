"Die vier Jahreszeiten" in Anif

ANIF. Im Haus der Kultur in Anif wird am Sonntag, 16.10. um 19:30 Uhr ein besonderes Orchesterkonzert aufgeführt. Das Motto lautet "Vivaldi einmal anders".

Die Sängerin Dana Buchenau leitet die Musik durch die selten zu hörenden und daher für viele unbekannten, wunderbar poetischen Sonette zu Vivaldis "Die vier Jahreszeiten". Die Sonette werden von der Sängerin in der Originalsprache italienisch und in deutscher Übersetzung vorgetragen. So geleiten sie die Zuhörer – ganz im Sinne des Komponisten – durch die berühmten Sätze der vier Jahreszeiten.