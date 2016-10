07.10.2016, 09:25 Uhr

Diebstahl in Neumarkt

In der Nacht von Sonntag auf Montag stahl eine vorerst unbekannte Täterschaft aus einem Büro in Neumarkt insgesamt € 2.150,-- Bargeld. Im Zuge der daraufhin geführten Erhebungen konnte am 05.10.2016 eine 44-jährige Raumpflegerin als Täterin ausgeforscht werden. Diese zeigte sich bei der Vernehmung voll geständig. Als Tatmotiv nannte sie hohe Schulden.

Gefällt mir