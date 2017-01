Duo Thomas Gansch & Georg Breinschmid im K.U.L.T.

HOF. Das Duo Thomas Gansch und Georg Breinschmid kommen am Donnerstag, 9. Februar um 19:30 Uhr nach Hof wo sie im K.U.L.T. auftreten werden.Die Auswahl ihrer Instrumente klingt auf den ersten Blick sehr schräg. Trompete und Kontrabass im Duo, wer lässt sich auf so etwas ein? Das lässt doch eine Verlegenheitslösung vermuten, von zwei Musikern, die in der Wüste sitzen, Lust auf’s Musik machen haben und niemanden sonst finden als der eine einen Kontrabassisten und der andere einen Trompeter. Jedoch ist sozusagen das Gegenteil der Fall. Die beiden genialen Instrumentalisten haben einander in einem gigantischen Pool von Topmusikern in Zentralmitteleuropa gefunden und machen auf herz- und kopferfrischende Weise das Unmögliche möglich: Kontrabass und Trompete im Duo.

Tickets und Preise

Tickets bei allen Raiffeisenbanken, Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und unter​Preise:€ 25,-Studenten/Seniorem € 19,-Kinder € 13,-​