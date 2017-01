Ein Tropfen im Atlantik oder die Seele bei der Heilung

25.01.2017, 03:00 Uhr

Die Firma Spagyra ist einer der bedeutendsten Herrsteller homöopathischer Arzneimittel

GRÖDIG (lin). Wer sich von Heilung mehr erwartet als den Chirurgen, das Schmerzmittrel oder ein Antibiotikum, der kommt vermutlich an der Firma Spagyra nicht verbei. In einem unscheinbaren Gebäude im Zentrum von Grödig werden tausende zum Teil hoch giftige Substanzen zu homöopatischen Arzneimittel verarbeitet.Die Homöopathie geht auf Samuel Hahnemann (1755-1843) zurück. Der deutsche Arzt hat begriffen, dass Gleiches mit Gleichem behandelt werden kann. Was also krank macht, kann - wenn es richtig eingesetzt und passend dosiert wird - auch gesund machen. Und Hahnemann hat erkannt, dass es dabei nicht um die Menge an Medizin geht, sondern um die heilende Information. Daher können die Substanzen zum Teil extrem verdünnt werden.

Geschüttelt, nicht gerührt.

Die Seele entscheidet

Rein mathematisch kann man einen Tropfen Medizin in einen Ozean tröpfeln, der hundertmal so groß ist wie der Atlanik. Man vermischt das Ganze und nimmt einen Tropfen Flüssigkeit wieder heraus. Und dieser Tropfen soll wirksame Medizin sein?"Wenn man nur diese Mischung betrachtet, nein", erklärt Dietmar Schöberl, Apotheker und Produktentwickler bei Spagyra. "Aber in der Hömöopathie wird schrittweise verdünnt und dabei Energie zugeführt. Das ändert die Sache",Damit ist nicht der Trink-Spruch des Doppelnull-Agenten gemeindt. Immer, wenn eine Medizin in Zehner-, Hunderter- oder Fünfzigtausender-Potenzen verdünnt wird, kommt mauelle Energie dazu. Die Spagyra-Mitarbeiter schütteln jedes einzelne Fläschchen zehn oder hundert Mal und bringen so die wirksamen Moleküle in Schwingung. "Nur so gelangt die nur noch in Mikro-Spuren vorhandene Substanz zur Wirkung", erläutert SchöberlIn der Homöopathie wird versucht, nicht eine Krankheit, sondern den Menschen zu behandeln. Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit. Vor allem junge Mütter entscheiden sich immer häufiger für die Homöopathie, wenn die Babys krank sind. "Aus gutem Grund, denn die Antibiotika verhindern den Aufbau einer gesunden Darmflora und eines starken Immunsystems. Auch bei Erwachsenen werden immer häufiger Todesfälle gemeldet, weil die Antibiotika gegen multiresistente Keime nicht mehr wirken."Spagyra beliefert tausende Apotheken in Österreich und Deutschland. Arsen oder Botalismustoxin - die giftigste Substanz der Welt - werden hier in Grödig ebenso zu hochwertiger Medizin verarbeitet wie pflanzliche, tierische oder mineralische Stoffe. "Auch wenn die Pharmaindustrie die Homöopathie aktiv bekämpft und die Wirkung dieser geistig-immateriellen Heilkunst im Labor oft nicht nachweisbar ist: Aus meiner jahrzehntelangen Praxis als Apotheker kann ich behaupten, dass die Erfolge der Homöpathie gleich gut, manchmal besser sind als jene der Schulmedizin."