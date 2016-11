Einbrecher stehlen hohen Bargeldbetrag aus Bäckerei

23.11.2016, 08:19 Uhr

Noch während sich Angestellte in einer Bäckerei in Seekirchen befanden, brachen in der Nacht auf Dienstag unbekannte Täter in Bäckerei ein und stahlen aus einem Tresor einen hohen Bargeldbetrag.

Angestellte bekommen Einbruch nicht mit

Die Täter zwängten die Eingangstür auf und begaben sich in den ersten Stock des Gebäudes. Dort durchsuchten sie in einem Büro sämtliche Schubladen und Kästen und fanden den Tresorschlüssel. Mit diesem wurde ein Standtresor geöffnet und ein erheblicher Bargeldbetrag gestohlen. Anschließend wurde der Tresor wieder versperrt, die Schlüssel jedoch entwendet. Der Geschäftsinhaber selbst war noch bis Mitternacht in der Bäckerei.Auch erste Angestellte befanden sich nach Mitternacht bereits im Gebäude. Aufgrund des Maschinenlärms nahmen sie die Einbrecher nicht wahr.