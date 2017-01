Elternberatung in St. Gilgen

Sankt Gilgen: Seniorenheim Haus Maria |

ST. GILGEN. In St. Gilgen gibt es immer am 1. Mittwoch von 14:00-16:00 Uhr im Seniorenheim Haus Maria, Dr.-Fritz-Rihl-Weg 2, 5340 St. Gilgen.



Geboten wird kostenlose Beratung, Information, Hilfestellung

• in Fragen der Ernährung/Stillen, Pflege, Gesundheit, Entwicklung und Erziehung

• ärztliche Untersuchung Ihres Kindes

• Impfungen laut Impfscheckheft

• Gewichts- und Wachstumskontrolle, Vitamin D Prophylaxe

• Information in sozialen und sozialrechtlichen Fragen, Hilfe in belastenden Lebenssituationen

• Hilfe bei Anpassungs- und Regulationsproblemen (z.B. wenn Ihr Baby viel weint),

Schlafberatung, Beruhigungsmöglichkeiten

• Treffpunkt für Eltern und Kinder zum Erfahrungsaustausch und Spielen