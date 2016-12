Faltenradio "Respekt"

SEEKIRCHEN. Am 7. Jänner ab 20.00 Uhr findet im Kulturhaus Emailwerk in Seekirchen die Premiere zu "Faltenradie Respekt" statt.Drehen wir das Faltenradio lauter, dann ist es intensiver. Wenn die Neue Deutsche Welle in der Bronx ankommt und die wilden Hunde ihre Instrumente zur Hand haben, wird es genial. Kritiker behaupten, die Vier wären so gut, dass wir ihre Botschaft auch leise empfangen können. Wenn wir das wollen. Eigentlich sollte das neue Programm ja Ehrfurcht heißen, aber in Zeiten wie diesen konzentriert sich Faltenradio auf das Wesentliche: Respekt.Kartenreservierung zum Vorverkaufspreis nur über www.kunstbox.at