Der Tourismusverband und die Thalgauer Betriebe laden euch recht herzlich zur Faschingsgaudi am Marktplatz ein.



Kommt verkleidet, besucht die einzelnen Geschäfte und versucht dort euer Glück bei verschiedensten lustigen Spielen. Am Marktplatz gibt es eine Eisstockbahn, an der ihr ebenfalls Euer Können messen könnt. Im Tourismusbüro und in den einzelnen Betrieben bekommt ihr einen Spielepass, in dem die Ergebnisse eingetragen werden.



Im Landgasthof Santner, wo es schon den ganzen Nachmittag Musik und Tanz gibt, findet dann um 17.00 Uhr die Siegerehrung statt.



Und anschließend geht die Faschingsgaudi beim Gasthof Betenmacher weiter, wo alle faschingsbegeisterten Narren bis in die frühen Morgenstunden beim traditionellen Hausball feiern und tanzen!