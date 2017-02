Film ORF Land

07.02.2017, 13:45 Uhr

Vier-Hauben-Köche treffen Jahrhundertkoch

Und da wollen natürlich alle dabei sein: Auf der Gästeliste waren Namen zu finden wie der Landtagsabgeordnete Hans Scharfetter, Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer, der neue ORF-Landesdirektor Christoph Takacs, Bankier Heinrich Spängler, Almaz Böhm, Salzburger Land Tourismus Geschäftsführer Leo Bauernberger, Hangar-7 Geschäftsführer Reinhard Stocker, Flughafen-Chef Roland Hermann sowie einige der besten Köche aus dem Salzburger Land, darunter Erwin Werlberger, Jörg Wörther und der Präsident des Verbands der Köche Österreichs Alois Gasser. Eckart Witzigmann selbst hat krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt.Zu sehen war Witzigmann dafür dann auf der Leinwand im Festsaal des Kavalierhauses, bei der Vorpräsentation von „Zwei meisterliche Brüder aus Salzburg“. ORF Salzburg-Regisseur Kurt Liewehr zeichnet in diesem Film aus der „Österreich Bild am Sonntag“-Reihe ein leidenschaftliches Porträt von Karl und Rudi Obauer und dem kulinarischen Schaffen der beiden längst-dienenden Vier-Hauben-Köche Österreichs in ihrem Restaurant in Werfen.Dabei kommt es auch zu einem „Treffen der Koch-Giganten“ mit ihrem großen Vorbild Witzigmann, dem gebürtigen Gasteiner. Einen Gastauftritt haben darüber hinaus die "Freunde des Hauses" Sepp und Helli Forcher sowie Benjamin und Marlies Raich.„Ich selbst war das erste Mal vor 35 Jahren bei den Obauer-Brüdern zu Gast und habe seither ihren Aufstieg beobachtet“, erinnerte sich Regisseur Kurt Liewehr anlässlich der Premiere. „Besonders beeindruckt mich ihre Beständigkeit und Verlässlichkeit. Mit diesem Film will ich Rudi und Karl Obauer unserem Publikum nicht nur als Köche, sondern vor allem als Menschen näherbringen.“Der Ausstrahlungstermin von „Zwei meisterliche Brüder aus Salzburg“ ist am Sonntag, 12. Februar 2017, um 18.25 Uhr in ORF2.