Flachgau - das war der April 2016

28.12.2016, 11:49 Uhr

Auch im April 2016 wurde in den Bezirksblättern Flachgau Süd und den Bezirksblättern Flachgau Nord über viele interessante Dinge berichtet. Einen kleinen Auszug finden sie anbei:

Startup eines Weltverbesserers

Foto: Christian KasererOBERTRUM (ck). Seit vielen Jahren ist der studierte Architekt aus Obertrum nun bereits selbstständiger Unternehmer und es gibt wohl kaum einen Bereich, in den er seine Fühler bisher nicht gestreckt hätte. Sich selbst nennt Gerhard Roider, der stets sehr bescheiden auftritt, einen "Techniker und Weltverbesserer" und sein Motto ist es, "die Welt ein kleines Stück lebenswerter" zu machen, indem er seine soziale Verantwortung wahrnimmt. Roiders Weitblick ist dabei regional wie international. Wie viele seiner Ideen enstand auch die von "Gerds Kater" aus eigener Betroffenheit heraus. Anstatt sich selbst etwas Ausgewogenes und Gesundes zu kochen, griff Gerhard Roider während seiner Arbeitszeit lieber auf schnelles Junkfood zurück. Um das zu ändern, trat er mit in der Region ansässigen Betrieben in Kontakt. Die Gasthäuser füllen ihm ein Glas mit 330ml Suppen und Eintöpfen. Wichtig dabei ist nur, dass die Lebensmittel aus der Region stammen, schnell zubereitet werden können und mindestens eine Woche lang haltbar sind.

"Proll Guns"-Kombination – Banjos und Saloongirls



Ein starkes Signal für regionale Lebensmittel

Ein weiteres Projekt entstand beim Aufsuchen einer Arztpraxis ohne Musikbeschallung. Vielen Ärzten und Geschäften scheint Hintergrundmusik in ihren Räumlichkeiten aufgrund der oft hohen Lizenzgebühren unleistbar. Hier soll das Projekt "moodbox" Abhilfe schaffen. Durch den preisgünstigen Mikro-Computer "RaspberryPI" soll über ein Web-Interface Musik von Amateurkünstlern gestreamt werden. Kleine Bands und Musiker werden damit unterstützt und die Betriebe sparen sich unerschwingliche Gebühren. Auf Wunsch können sogar Bilderwelten für Infoscreens zur Verfügung gestellt werden. Kontakte zu Experten für Tonanlagen vermittelt Gerhard Roider dabei mit Freude._______________________________________________________________________Foto: Proll GunsFAISTENAU (mek). Gitarren, ein Banjo, Saloongirls und natürlich Whiskey – der durfte auf gar keinen Fall fehlen beim Konzert der "Proll Guns" im April. "Wir haben die Band 2012 gegründet", erzählte Gitarrist Bernd, der "Burner", dessen Traum es schon immer war, Musiker zu werden. Die Faistenauer Band mischt gekonnt die Musikstile Metal und Western und hat so einen ganz eigenen Stil entwickelt. "Ranzig und roh" seien die Hauptzutaten der drei Musiker, die sie dann mit "Speck in einem Bohneneintopf verrühren". Garniert wurde der kräftige Eintopf noch von einer Western-Burlesque-Show der zwei Saloongirls "Miss Candy Rose" und "Miss Shirley Colt". "Wir hören uns die fertigen Songs an und überlegen uns dann eine Choreographie", erzählte Candy Rose. Und natürlich das Whiskey-Ausschenken – das zählt zu den wichtigsten Aufgaben der beiden Damen während eines Konzertes._______________________________________________________________________Foto: Michaela GihlELIXHAUSEN (mig). Um das Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen für heimische Lebensmittel zu stärken, wurde das Projekt „Erdäpfel-Pyramide“ – eine Initiative des Ökosozialen Forums Salzburg – ins Leben gerufen. "Junge Menschen sollen erfahren und erleben, wieviel Arbeit hinter dem Anbau von Lebensmitteln steht und dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Erdäpfel im Geschäft im Regal liegen“, so das Anliegen des Vereins. „Man kann Kinder mit innovativen und einfachen Ideen begeistern“, so Agrar-Landesrat Josef Schwaiger.