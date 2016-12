Flachgau - das war der Jänner 2016

23.12.2016, 10:28 Uhr

Im Flachgau ist viel los, einen kleinen Auszug an Themen, welche im Jänner 2016 in den Bezirksblättern Flachgau Nord und Flachgau Süd aufgegriffen wurden finden sie hier.

25 Wirte schenkten "Suppe mit Sinn" aus



Das neue Jahr begann mit Staus

Foto: Manuel BukovicsOBERTRUM (buk). Mit Suppen, die um einen Euro teurer verkauft wurden, startete die Flachgauer Tafel eine Charity-Aktion unter Flachgauer Wirten.25 Wirte waren mit an Bord, darunter auch die Obertrumerin Andrea Neumayr. "Unser Renner war schon immer die Fritattensuppe", erzählte sie. Deshalb habe sie diese auch ausgewählt. "Das kommt bei den Gästen gut an, sie machen gerne mit", so die Wirtin. Die Idee zur "Suppe mit Sinn" stammt aus Wien, wo das Hauptstadt-Pendant der "Tafel" den Gedanken seit acht Jahren umsetzt. Möglich macht die bundesweite Zusammenarbeit der neu gegründete Verband der österreichischen Tafeln."Das erste Jahr ist immer zäh, aber es gibt viele, die sich sozial engagieren", fasste Projektleiter Ernst Fingerl, Gründungsmitglied der Flachgauer Tafel, den Aktions-Start zusammen. Trotzdem soll das Projekt 2017 wiederholt werden.________________________________________________________________________Foto: Neumayr

Windenergie: Studie sollte Antworten liefern

Gatterjagd: nächste Runde im Endlos-Streit

WALS-SIEZENHEIM (mek). Stauchaos, wohin das Auge blickt. Der Grund: Der Urlauberrückreiseverkehr und der Ansturm auf Salzburgs Einkaufszentren. Autolenker berichteten, mehr als drei Stunden für das Verlassen des Parkhauses gebraucht zu haben. Kaum besser am Grenzübergang Walserberg: Laut ÖAMTC gab es zu Spitzenzeiten Verzögerungen bis zu zwei Stunden.________________________________________________________________________Foto: Franz FuchsTHALGAU (mek). Länger als zehn Jahre dauern nun schon diverse Verfahren und Diskussionen über Energieerzeugung mittels Windkraft in Thalgau. Bereits im Jahr 2002 wurde ein erstes Projekt eingereicht. Während sich die Gemeinde grundsätzlich für die Errichtung eines Windrades auf dem Lehmberg ausspricht, sorgen sich viele Naturschützer wegen der möglichen Gefahrenquelle für die dortige Fauna.Auch was die ästhetische Veränderung des Landschaftsbildes betrifft, scheiden sich die Geister. Die Thalgauer Betreiberfirma kolowind GmbH wies bei der Klimakonferenz in Paris auf den Klimaschutz durch Windenergie hin. Dennoch ist bei diesem Thema das letzte Wort noch immer nicht gesprochen, wie aktuelle Entwicklungen gegen Jahresende gezeigt haben.________________________________________________________________________Foto: VgTANTHERING/GRÖDIG (mek). Zum wiederholten Mal zeigte der Verein gegen Tierfabriken im Jänner Forstverwalter Maximilian Mayr-Melnhof an. Nachdem bereits im Dezember 2015 Anzeigen wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg eingegangen waren, folgte nun eine weitere wegen Nötigung. Eine Gruppe von Tierschützern habe sich am Tag der Jagd dem Gatter genähert und eine Drohne eingesetzt, um Luftaufnahmen der Jagd zu machen.Laut Tierschützer Balluch schoss einer der Jäger zweimal auf die Drohne. Mayr-Melnhof gibt das auch zu. "Die Aktivisten hätten mit dieser Drohne gar nicht fliegen dürfen", konterte der Jäger und Grundeigentümer in der Auseinandersetzung, die auch aktuell noch weiter an Brisanz gewonnen hat.