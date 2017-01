Flachgau - das war der November 2016

10.01.2017, 08:58 Uhr

Katze die Zehen abgeschnitten

Foto: Pfotenhilfe Lochen/Sonja MüllerKÖSTENDORF/LOCHEN (buk). Einer jungen Katze hat ein Unbekannter in Köstendorf alle Zehen abgeschnitten. Das Tier wurde mit entzündeten und eitrigen Pfoten in das Tierheim der Pfotenhilfe in Lochen eingeliefert, wo es sofort erstversorgt und im Anschluss mit der Tierrettung in die Ober- trumer Tierklinik gebracht wurde.Am Röntgen konnten die Helfer das gesamte Ausmaß der Verletzungen feststellen. Dabei stellte sich auch heraus, dass die Verletzungen bereits zwei bis drei Wochen zuvor geschehen waren. Die Pfotenhilfe selbst teilte mit, dass Tierschutzarbeit häufig viel Leid zeige, es aber immer wieder schockierend sei, "zu welchen Grausamkeiten Menschen fähig sind".Die Katze selbst – die zudem an hohem Fieber und Durchfall litt – wurde an eine Infusionsnadel angeschlossen und mittels Sonde ernährt. Dennoch zeigte sie sich – laut Pfotenhilfe – den Mitarbeitern der Tierklinik gegenüber dankbar, schnurrte und schmiegte sich an die Menschen an.

Asylwerber sichern den Schulweg in Seekirchen

Jugendliche Rollstuhlfahrer machten "Party ohne Eltern"

Der Anwalt der Pfotenhilfe wandte sich an die Staatsanwaltschaft. Der Strafrahmen für schwere Tierquälerei beträgt bis zu zwei Jahre Haft. Ein Spender des Vereins hat für Hinweise, die den Täter überführen können, eine Belohnung ausgesetzt. Doch damit nicht genug: "Bei uns steht das Telefon nicht mehr still. Laufend bieten weitere Spender an, den Betrag noch zu erhöhen, um den Tierquäler zu fassen", sagte Gerhard Marschik vom Office und Spendenservice des Vereins.________________________________________________________________________Foto: BBSEEKIRCHEN (lin). Eine Idee, die seit Monaten auf ihre Realisierung wartete, ist Wirklichkeit geworden. Sechs Asylwerber haben die Prüfung für den Dienst als Schullotse bestanden und sind seit 7. November im Einsatz. Damit wurde eine Idee der freiwilligen Koordinatorin von "Seekirchen.hilft", Doris Kessler, umgesetzt. Ziel der Initiative "Seekirchen.hilft" ist unter anderem, die Integration von Asylwerbern zu erleichtern. Die Sicherung des Schulwegs unserer Kinder ist dabei eine schöne und verantwortungsvolle Aufgabe, die die neuen Schülerlotsen zur Mittagszeit leisten werden.________________________________________________________________________Foto: dmWALS-SIEZENHEIM (lin). "Endlich Party ohne Eltern." Was für gesunde junge Leute ganz normal ist, das gibt es jetzt auch für Rollstuhlfahrer im Teenageralter. Der Flachgauer Verein Rolling Home organisiert garantiert elternfreie Wochenenden für mehrfach behinderte Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Sieben Rollstuhl-Girlies haben im Oktober ein langes Wochenende im Salzburger Jufa-Gästehaus verbracht und Spaß gehabt wie selten davor."Sensationell, ich möchte jedes Wochenende so verbringen", schwärmte Kala, und ihre Freundin Lea sagte: "Wir wollen auch einmal nur unter uns sein, Musik hören und einfach ratschen." Tatsächlich haben die Rollstuhl-Teenager mit ihren professionellen Betreuern einen Abend lang Uno und Trivial Pursuit gespielt.