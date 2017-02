FAISTENAU. Am 18. und 25. Febrzar findet eine Führung durch den Tourenlehrpfad Salzkammergut inkl. LVS Trainging statt. Ein erfahrener Guide begleitet die Teilnehmer durch den Tag. Treffpunkt ist jeweils um 9.00 Uhr an der Rezeption Hotel Alte Post in Faistenau.Vormittag - kurzer TheorieteilPause & die Möglichkeit Mittag zu EssenNachmittag - Praxis = Begehung des TourenschilehrpfadesGegen Abend - Ausklang & kurze Nachbesprechung

Preis pro Person: 30,00 EuroPreis für den Verleih der Tourenschiausrüstung: 25,00 EuroPreis für den Verleih der Schneeschuhausrüstung: 10,00 EuroPreis für den Verleih der LVS-Ausrüstung: 10,00 EuroAnmeldungen unter: 06228/2314 oder faistenau@fuschlseeregion.com - Dauer ca. 8 Stunden inkl. Pausen