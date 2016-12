Gesetzliche Obergrenzen bei Mieten

12.12.2016, 16:34 Uhr

Tagung des Institutes der Regionen Europas: Experten aus drei Länder berieten Konzepte für leistbares Wohnen.

HALLWANG (lin). Wohnen im Zentralraum in und um Salzburg ist teuer. Zu teuer für viele. Das ist unbestritten und allen klar. Aber was tun "gegen" den Markt? Architeken, Planer, Vertreter der Bau- und Energiewirtschaft sowie der Banken und der Politik haben sich über Konzepte für leistbares Wohnen den Kopf zerbrochen. Und zwar bei einer Tagung des "Institutes der Regionen Europas". Dabei hat Klaus Lugger, Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol, vorgeschlagen, die Mieten zu deckeln. "In Tirol gilt für den geförderten Wohnbau maximal 8,50 Euro pro Quadratmeter. Salzburg liegt da schon deutlich höher."Die Experten aus Bayern, Südtirol und ganz Österreich haben zudem eingefordert, dass 20 Prozent des Einkommens für das Wohnen genug seien. "Das ist halt nur ein frommer Wunsch", sagte Joachim Fritz, Geschäftsführer des von Ex-Landeshauptmann Franz Schausberger gegründeten Institutes. "Die Österreicher geben je nach Region zwischen 30 und 40 Prozent ihres einkommens für das Wohnen aus."Ein mehrfach gegebener Rat der insgesamt 17 Eperten lautet: Billiger bauen. "Dann gibt es halt keinen Balkon, und auch ohne Keller und Garage kann man leben. Besser jedenfalls als Miete zahlen, die einen immer grö0ßeren Teil des Einkommens verschlingt", hieß es bei der Tagung in Hallwang.