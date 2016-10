Grödiger bauen neues Haus für Kinderbetreuung und ein neues Ortszentrum

02.10.2016, 18:03 Uhr

Das Grundstück im Zentrum von Grödig-Fürstenbrunn soll künftig Teil eines größeren Ortszentrums sein. Der vorhandene Spielplatz wird in verkleinerter Form erhalten bleiben und ein öffentliches WC erhalten. Der Kirchenvorplatz soll im Zuge der Bauarbeiten neu gestaltet werden, mit der Errichtung eines Dorfbrunnens ein jahrelanger Wunsch der Grödiger in Erfüllung gehen. "Es soll ein Festplatz für Veranstaltungen und zusätzliche Parkplätze geschaffen werden und damit ein Ortszentrum für alle Fürstenbrunner und Fürstenbrunnerinnen", so Bgm. Richard Hemetsberger