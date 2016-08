G´sund Leben in Wals-Siezenheim zum Thema "Schlafstörungen"

WALS. Am Mittwoch, dem 28. September (Beginn 19.30 Uhr) kann man bei freiem Eintritt einem Vortrag der Reihe "G´sund Leben in Wals-Siezenheim" zum Thema "Schlafstörungen" beiwohnen. Es spricht Dr. Alexander Kunz, Facharzt für Neurologie.



Schlafstörungen sind sehr häufig. Altersabhängig leiden bis zu 60% aller Menschen an chronischen Schlafstörungen, Frauen sind häufiger als Männer betroffen. Ein weiteres häufiges Problem ist die Tagesmüdigkeit, die für etwa 40% aller Verkehrsunfälle verantwortlich ist und etwa 10% aller tödlichen Unfälle. Schlafstörungen können ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle bedeuten. Die Ursachen der Schlafstörungen sind vielfältig und sollen unbedingt abgeklärt werden.