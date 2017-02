Informationsabend der LEADER-Region FUMO

Das Team der FUMO lädt am 15. März um 19 Uhr in das Gemeindezentrum in Plainfeld zum Informationsabend ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die zur nachhaltigen Verbesserung ihrer Heimat gerne ein Stück beitragen möchten und eventuell auch schon konkrete Ideen dazu haben. Das EU-Förderprogramm „LEADER“ kann sehr vielseitig genutzt werden - nicht nur in Bezug auf die möglichen Themen, die in den Bereich ländliche Entwicklung hineinfallen, sondern auch auf die Projektträgerschaft (von Gemeinden bis zu einzelnen Personengesellschaften).

Genau dahingehend sollen die Besucher darüber aufgeklärt werden, wer Projektträger sein kann, wie die Finanzierung erfolgen kann, wie hoch die Förderungen sind und welche Themen überhaupt gefördert werden können. Um die bunte Palette der LEADER-Projekte zu verdeutlichen, sollen einige Beispiele, die bereits umgesetzt wurden, aufgezeigt werden. Eingeladen sind also alle Bürger und Bürgerinnen der Region, die interessiert oder einfach neugierig sind! Insbesondere sollen auch z.B. Vereine, Touristiker oder Gemeindevertreter angesprochen werden. Das LEADER-Team freut sich schon auf eine rege Teilnahme!