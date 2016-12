AT

, Hauptstraße 1 , 5071 Wals AT

Pfarrkirche , Hauptstraße 1 , 5071 Wals AT

Wals: Pfarrkirche |

WALS. Einen Jahresabschlussgottesdienst mit anschließendem Sternschießen der Historischen Landwehrschützen Wals gibt es am 31.12. am Kirchenplatz in Wals. Beginn ist 15:00 Uhr.