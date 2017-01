Jetzt also doch: Skigebiet Gaißau-Hintersee stellt Insolvenzantrag

13.01.2017, 16:40 Uhr

Die Schuldnerin führt ihre Insolvenz darauf zurück, dass die geringen Schneemengen in den letzten drei Saisonen zu einem Umsatzeinbruch geführt haben. Auch in der aktuellen Saison konnte der Betrieb erst am 7.1.2017 aufgenommen werden, sodass das Weihnachtsgeschäft zur Gänze ausgefallen ist. Die Gaissauer Bergbahn GmbH betreibt das Skigebiet Gaissau Hintersee, das über 34 km Pisten und neun Lifte verfügt.

Die Gaissauer Bergbahn GmbH hat ein Stammpersonal von acht Mitarbeitern. Saisonabhängig werden weitere Personen beschäftigt. Aktuell beträgt der Mitarbeiterstand 26 Personen. Von der Insolvenz sind etwa 75 Gläubiger betroffen. Einem freien Vermögen von 400.000 Euro stehen unbesicherte Forderungen von 1,1 Millionen Euro gegenüber.Das Manage,ent beabsichtigt, den Betrieb fortzuführen, und bietet den Insolvenzgläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 % binnen zwei Jahren an.