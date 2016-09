Jugendliche wagen Blick in die Arbeitswelt

28.09.2016, 07:00 Uhr

Im Rahmen der dreitägigen Lehrlingsveranstaltung "Lehrberufe zum Angreifen" konnten die Jugendlichen erste Erfahrungen in der Berufswelt sammeln. Dabei stand vor allem die Praxis für die Schüler der drei Neuen Mittelschulen, der HLW und dem Poly im Vordergrund. Auch um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und den Arbeitsalltag kennenzulernen. In 13 Lehrbetrieben nahmen sich Mitarbeiter viel Zeit um den Schülern einen Einblick in ihre Arbeitswelt zu geben.