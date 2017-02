Katholische Jugend stellt Fragen und feiert

01.02.2017, 09:31 Uhr

"Was bedeutet Glück im Leben, und wer hat Bock auf Jesus?

Wer hat Bock auf Jesus?

EUGENDORF (lin). „Under Construction 3.0“ ist der ungewöhnliche Titel eines Gottesdienstes, den die Katholische Jugend in der Pfarrkirchen Eugendorf gefeiert hat. Und modern wie diese jungen Leute nun einmal sind, haben sie Leute auf der Straße mit der Kamera interviewt und Fragen gestellt wie: "Was bedeutet für dich Glück in deinem Leben? Und wann reißt für dich der Himmel auf?Die Antworten wurden in den Event-Jugend-Gottedienst eingebaut: „Zufriedenheit, etwas Richtiges tun und Menschen, die einen lieben“. Aber kann man so mir nichts dir nichts eine Freundschaft mit Jesus führen? Und "wer eigentlich Bock hat auf diesen herausfordernden Jesus? Diese schwergewichtigen Fragen beschäftigen die jungen Katholiken wohl nicht nur eine Messe lang.

Voller Einsatz

Die Landjugend Eugendorf bereitete den Gästen aus weiten Teilen des Flachgaus einen Empfang mit heißen Getränken. Beim Gottesdienst sorgte ein zusammengewürfelter Chor aus jungen Sängern aus Eugendorf, Thalgau und Wals für Stimmung. Eine Band verbreitete groovigen Sound, und ein Walser Duett auf Harfe und Gitarre brachte die innere Ruhe mit ein. Aufwändige Ton- und Lichttechnik der Katholischen Jugend verstärkte die dichte Atmosphäre der Pfarrkirche, und eine junge Poetry Slammerin, überraschte gegen Ende des Gottesdienstes mit ihren eindrucksvollen Worten.Damit war der Abend aber noch lange nicht zu Ende! Gleich im Anschluss wurde beim traditionellen Pfarrball der Katholischen Jugend Seekirchen weiter gefeiert. Unter dem Motto „In den Straßen von Seekirchen“ ging es mörderisch und betrügerisch im Gasthof „Zur Post“ zu, und bei der Mitternachtseinlage wurden sogar einige „Capifamiglia“ von den Kriminalbeamten verhaftet. Ob die Mafia selbst am Werk war, bleibt offen. Fix ist, die vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Flachgau haben mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz am Wochenende junge Kirche sichtbar gemacht.