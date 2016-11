Fuschl am See

FUSCHL. Der Adventmarkt "Klein und Fein" am Kirchenplatz in Fuschl bietet am Sonntag dem 4.12. und 18.12. ein Kinderprogramm an. Von 15:30-16:30 Uhr ist Basteln mit Nadine Braun angesetzt, danach folgt eine weihnachtliche Vorlesung in der Bibliothek von 16:30-17:00 Uhr. Um 17:15 geht es auf eine geführte Laternenwanderung. Bitte wenn vorhanden Kindergartenlaterne mitbringen.



Der Adventmarkt "Klein und Fein" in Fuschl ist eine karitative Veranstaltung.