Klosterführung in St. Gilgen

ST. GILGEN. In St. Gilgen-Winkl findet am 8.9. eine Klosterführung statt. Gezeigt werden Kirche, Kräutergarten, Goldschmiede und Likörkellerei. Treffpunkt ist an der Klosterpforte.



Preis € 7,-; Senioren € 5,-, Kinder frei!