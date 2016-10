Kollision mit einem E-Bikefahrer

03.10.2016, 12:32 Uhr

Im Ortsgebiet von St. Gilgen kam es zum Zusammenstoß.

ST. GILGEN (ap). Zwischen einer 35-jährigen Autolenkerin und einem 65-jährigen E-Bike Fahrer kam es am Freitagnachmittag auf der Ischlerstraße im Ortsgebiet zu einer Kollision. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich und begab sich selbstständig in das Krankenhaus Bad Ischl. Das Ergebnis der Alkotests ergab, dass keiner der beiden alkoholisiert war. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein noch nicht bezifferter Schaden.