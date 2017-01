Kuglmühl' Gschnas in Grödig

GRÖDIG. Am Faschingssamstag, den 25.2. findet ab 18:00 Uhr das 2. Kuglmühl' Gschnas im Grödiger Café Kuglmühl statt.



Wie bereits letztes Jahr, gibt es auch heuer wieder einen Kostümwettbewerb. Die drei ausgefallensten Kostüme bekommen tolle Preise. Auch Partner- und Gruppenkostüme sollen nicht leer ausgehen, in dieser Kategorie gibt es auch einen Preis.



Gefeiert werden darf, Faschingssamstag sei dank, bis in die frühen Morgenstunden!