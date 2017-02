Landjugend Nußdorf am Haunsberg spielt wieder Theater

AT

Nußdorf am Haunsberg

, Nußdorf am Haunsberg AT

Turnsaal der Volksschule , Nußdorf am Haunsberg AT

25 jähriges Jubiläumstheater der Landjugend Nußdorf

NUSSDORF. Von 16. bis zum 19. Februar wird das Stück "Oana spinnt immer" in der Turnhalle der VS Nußdorf am Haunsberg von der Landjugend aufgeführt.



Die Spieltermine:

Donnerstag, 16.Feb 2017 19:30 Uhr

Freitag, 17.Feb. 2017 19:30 Uhr

Samstag, 18.Feb. 2017 13:30 Uhr

Samstag, 18.Feb. 2017 19:30 Uhr

Sonntag, 19.Feb. 2017 19:30 Uhr





Eintritt :

€ 7,00 Erwachsene

€ 4,00 Kinder (bis 12 Jahre)