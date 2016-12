SEEKIRCHEN. Der 12. Leimüller Silvesterlauf, ein schon traditioneller Jahresabschluss für Läufer, startet am 31.12. um 13:30 am Rupertiplatz in Seekirchen. Dabei sollen nicht nur Minuten und Sekunden zählen, sondern die Freude an der Bewegung.Gelaufen wird für einen guten Zweck: Pro Starter wird mindestens ein Euro gespendet.Mehr unter www.leimueller-silvesterlauf.at