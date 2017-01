Mangelerscheinungen per Haar-Test analysieren lassen

13.01.2017, 16:27 Uhr

„Die Zahl der Vorbestellungen ist sehr hoch, wir rechnen mit weit über 1.000 Aufträgen“, freut sich Geschäftsführer Simon Leitner. Die Früherkennung von Gesundheitsdefiziten ist wichtig, um das Wohlbefinden zu steigern und Krankheiten langfristig zu vermeiden. Eine optimale Methode zur Feststellung von Mangelzuständen im Körper ist der Haartest", so der Produktentwickler und Vertriebsleiter von H-Test.

Test für 179 Euro

"Gesundheit verbessern"

Und so funktioniert es: Für die Haaranalyse werden einige Haare möglichst nahe am Kopf im Nacken abgeschnitten und mit dem beigefügten portofreien Rückkuvert in ein Labor gesendet. Zudem muss ein Antrag für den Haar-Test ausgefüllt und mitgeschickt werden. Die Anonymität der Kunden - so verspircht die Firma aus Mattsse - bleibt dabei gewahrt. Nach rund zwei Wochen erhält man eine umfassende Analyse. Die Auswertungen des Tests sowie eine Reihe von Empfehlungen zur Ernährung und ergänzenden Vitalstoffen sind im Preis von 179 Euro inkludiert. Außerdem stehen die Mitarbeiter zu einem unentgeltlichen Beratungs-Telefonat zur Verfgügung.Der von der Firma H-Test aus Mattsee entwickelte Haar-Test soll auf wissenschaftlicher Basis untersuchen, ob es dem Körper an Spurenelementen und Mineralstoffen mangelt oder ob er mit Schwermetallen belastet ist. Insgesamt werden 30 verschiedene Testwerte ermittelt. Mit dem Einsatz moderner Labordiagnostik kann auf einfache Art und Weise zuverlässig die Ursache von Mangelzuständen festgestellt werden.